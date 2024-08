Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

All'arrivo dei militari il trattore – un “Lamborghini 904” perfettamente efficiente e di rilevante valore commerciale - era parcheggiato in apparente stato di abbandono.Poco distante hanno fermato mentre camminava a piedi, un modenese 42enne con alcuni precedenti penali alle spalle, che non dava plausibili spiegazioni circa la sua presenza. Sottoposto a perquisizione personale, è risultato in possesso delle chiavi di accensione del mezzo agricolo, oggetto di furto probabilmente appena consumato in danno di un agricoltore di Soliera.Il trattore è stato così restituito all’avente diritto e il 42enne denunciato per la ricettazione del veicolo.