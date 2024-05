Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A proporre un elogio 'Umberto Zaccaria, artista e uomo' sarà il pittore e critico d'arte Nevio Bedeschi, già direttore dell'Accademia di Faenza che tuttavia, per ragioni di salute, non potrà essere presente. La relazione verrà letta da Margareth Baraldi, presidente degli Amici dell'Arte di Soliera.Zaccaria ha vissuto l'arte come mestiere, con un senso di coinvolgimento totale, sempre attento alle novità.La manifestazione è aperta al pubblico e sono stati invitati tutti i protagonisti delle precedenti edizioni dei premi di pittura. Le iniziative degli Amici dell’Arte di Soliera proseguiranno in autunno con una visita guidata al duomo di Modena e una relazione del giornalista e critico d’arte Michele Fuoco presso il centro culturale Il Mulino.