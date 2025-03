Soliera, Protezione civile: il sindaco bacchetta il consigliere Lega

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il gruppo comunale di Protezione Civile di Soliera è iscritto dal 2006 alla Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile di Modena. In particolare, dal 2012 in poi, ha effettuato 509 servizi totali, prestando il proprio supporto in emergenze e calamità quali il terremoto del 2012, alluvioni, ricerca di dispersi, monitoraggio dei fiumi. E non soltanto sul nostro territorio, né solo su quello regionale, ma anche in altre regioni, ad esempio nelle Marche e in Toscana. È un gruppo di decine di persone che dedicano tutto il tempo a disposizione, le energie e l'attenzione delle quali sono capaci per svolgere un servizio fondamentale per la comunità, nelle situazioni di emergenza. Per di più, lo fanno gratuitamente, senza chiedere nulla in cambio se non il piacere di sentirsi utili.

Sono persone che, non soltanto si mobilitano ogni volta che vengono chiamate a prestare servizio, ma spendono anche una quantità di ore a formarsi e addestrarsi per essere il più efficienti possibili quando l’emergenza arriva. Persone che, in un momento in cui si lamenta una generale disaffezione verso il senso di comunità, il bene comune e la cosa pubblica, dovrebbero essere decisamente ringraziate, in ogni occasione possibile'. Dopo il Pd locale anche il sindaco Caterina Bagni, insieme all'Amministrazione comunale, esprime 'vicinanza, solidarietà e totale apprezzamento e ringraziamento al gruppo di Volontari di Protezione Civile di Soliera, e a tutta la loro organizzazione' dopo le critiche giunta dal consigliere Lega Paolo Vincenzi e riportate da La Pressa 'Per questo, leggere di commenti irrispettosi da parte di un consigliere comunale che sminuiscono l’operato dei volontari del Gruppo di Protezione Civile, offende non soltanto l’organizzazione e gli stessi volontari, ma l’intera comunità solierese. Le considerazioni scomposte del consigliere Paolo Vincenzi, riportate dalla stampa, che scherniscono un'organizzazione apolitica a cui diverse persone partecipano, donando per il bene di tutti tempo ed energie – persone, peraltro, di ogni idea e parte politica -, rappresentano un atteggiamento non consono al ruolo di un consigliere comunale che, al contrario, ha il dovere di rispettare le istituzioni e le organizzazioni che ne fanno parte, perché rappresentano tutti i cittadini' - chiude il sindaco.