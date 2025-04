Soliera: aggressioni, risse e rapine a danno di clienti, licenza sospesa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un locale notturno/discoteca è stato chiuso dai Carabinieri della Stazione di Soliera il 3.4.2025 e la licenza è stata sospesa per un periodo di 7 giorni.



Il provvedimento di sospensione, previsto dall’art. 100 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, è stato emesso dal Questore di Modena sulla scorta di un dettagliato e motivato rapporto stilato dai Carabinieri, che ha ripercorso gli ultimi mesi di attività, delineando situazioni di pericolo per la sicurezza e per l’incolumità pubblica.



La proposta di chiusura dei Carabinieri ha evidenziato diversi episodi che nel corso del 2024 hanno implicato interventi e segnalazioni relativamente ad aggressioni, liti verbali e fisiche scaturite all’interno del locale che hanno portato alcuni clienti a dover fare ricorso alle cure sanitarie. Anche lo scorso mese di febbraio 2025 l’Arma di Soliera interveniva nuovamente presso il locale a causa di furti con strappo di catenine e monili in oro perpetrati nei confronti di avventori. Inoltre, nei vari accessi dei militari venivano identificati individui con svariati precedenti penali per reati contro il patrimonio.

La chiusura, notificata al titolare dell’attività dai Carabinieri di Soliera, è efficace dal 4 aprile.