Sottopasso a rischio, semaforo fuori uso, segnalazione al Comune caduta nel vuoto

Tra i vari sottopassi della provincia allagati dall'ultimo nubifragio ( il caso più a rischio quello registrato all'altezza della pedemontana tra Vignola e Bazzano dove le persone che viaggiavano su un auto finita sott'acqua, sono stati salvati dai Vigili del Fuoco), c'è anche quello su via Santa Liberata, tra i comuni di Spilamberto e Vignola.Fortunatamente nessun mezzo è finito nell'acqua alzatasi improvvisamente di livello a seguito del nubifragio, ma il rischio, evitabile, è stato alto. Evitabile perché la struttura sarebbe dotata nelle rampe di accesso di un dispositivo semaforico di segnalazione per allertare i conducenti dei mezzi in transito di un eventuale pericolo. Tanto più utile, se non fondamentale e salvavita visto che entrambe le rampe di accesso che immettono al sottopasso, sono in curva e non consentono di avvertire la presenza di ostacoli e tanto più di allagamenti. Un problema grave, da risolvere, per evitare incidenti e tragedie, come quella sfiorata della notte tra il 3 ed il 4 luglio, a pochi chilometri da liUn problema fatto oggetto di una segnalazione ufficiale, con richiesta di intervento, da parte del Consigliere comunale della lista civica Rinascita Locale di San Cesario (che percorre spesso quel tratto di strada), al Comune di Spilamberto. Segnalazione protocollata dal Comune 'ma ad oggi - dichiara il Consigliere - rimasta lettera morta. 'Nessuna risposta, ma ciò che più è grave, nessun intervento' - dichiara desolato il Consigliere che ha documentato lo stato del sottopasso dopo l'allagamento, di venerdì notte e l'assenza, perché divelto, del segnalatore di pericolo sulle rampe di accesso. Da un lato il segnalatore è divelto ed il pannello appoggiato a bordo della carregggiata mentre nell'altro mancherebbe il collegamento elettrico. Nel video, le immagini raccolte accompagnate dalle dichiarazioni del Consigliere