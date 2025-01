Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Squadre di Vignola, Sassuolo e l'Autoscala del Comando di Modena sono intervenute oggi a mezzogiorno presso una abitazione a Spilamberto in via Coccola per un incendio tetto. La zona colpita riguarda parte del tetto in legno, probabilmente dovuto al surriscaldamento della canna fumaria. Le squadre sul posto con 12 uomini presenti sono riuscite a preservare l'impianto fotovoltaico ma è risultato inagibile il piano sottotetto e l'impianto elettrico, già coinvolto dalle fiamme. Fortunatamente nell'incendio non si registrano feriti.