La chiusura verrà segnalata sul luogo con la deviazione stradale dei percorsi alternativi individuati ed è stata programmata in modo da non interferire con il transito degli studenti alla riapertura del prossimo anno scolastico 2024/2025.Successivamente alla riapertura di agosto i lavori proseguiranno e si circolerà a senso unico alternato fino alla fine dei lavori. La consegna lavori è prevista per il prossimo 6 giugno e si concluderanno entro gennaio 2025 e le opere saranno realizzate dalla ditta Pro service costruzioni srl.