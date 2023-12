Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gli indagati, per ostacolare l'intervento delle forze di polizia, avevano posizionato altri due furgoni rubati sulla sede stradale, bloccando totalmente la circolazione dei mezzi e collocando nelle immediate adiacenze, numerosi chiodi a quattro punte. Il sopralluogo eseguito dalla polizia giudiziaria aveva portato al sequestro di una grossa mazza con manico in legno, utilizzata per sfondare la porta a vetri e parte delle vetrine di mostra della merce trafugata, su cui le analisi del Ris carabinieri di Parma avevano esaltato tracce biologiche riconducibili all'indagato arrestato qualche giorno fa a Milano dopo un lungo periodo di ricerche.L'uomo arrestato era stato già ripetutamente condannato per reati di furto aggravato. In occasione dell'interrogatorio di garanzia l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere.