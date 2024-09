Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

All’interno del veicolo sono stati rinvenuti circa 6 grammi di cocaina e 3 grammi di hashish divisi in nove involucri di cellophane, oltre alla somma di denaro in contanti di 200 euro, il tutto sottoposto al sequestro. L’attività è stata effettuata con l’ausilio di un’unità cinofila della Polizia Locale di Mirandola.Nella mattinata, all’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari, presso il Tribunale di Modena, ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.