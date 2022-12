Spacciatore arrestato e straniero rimpatriato dalla Polizia di Stato

Nel corso di controlli a Sassuolo e a Carpi dove un 17enne sottoposto ad un controllo ha aggredito gli agenti

Il personale del Commissariato di Sassuolo ha tratto in arresto un cittadino straniero di 22 anni, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



A seguito di alcune segnalazioni gli agenti avevano predisposto un servizio di controllo nella zona volto ad individuare il giovane segnalato.



L’attività ha consentito di individuare lo spacciatore, trovato in possesso di 17 dosi di cocaina per un peso di circa 15 grammi oltre a duemila euro probabile provento dell’attività di spaccio.



Carpi



Nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e controllo del territorio nel comune di Carpi, una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di P.S. ha sottoposto a controllo un cittadino straniero di 33 anni.



L’uomo, per eludere il controllo si è dato alla fuga e, una volta raggiunto dagli operatori di polizia che lo hanno bloccato, ha reagito tentando di divincolarsi e procurando lievi lesioni agli agenti che hanno avuto necessità di ricorrere alle cure mediche.



Irregolare sul territorio nazionale, è stato anche denunciato per inosservanza delle norme sugli stranieri e la sua posizione è stata posta al vaglio dell’Ufficio Immigrazione che gli ha notificato un provvedimento di espulsione e trattenimento. Nella mattinata odierna lo straniero è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per Stranieri di Gradisca d’Isonzo (GO).











