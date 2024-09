Spacciatore e ubriaco alla guida: arrestato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sottoposto a perquisizione personale l'uomo è stato trovato in possesso di diverse quantità di stupefacente suddivise in dosi, per un peso complessivo di circa 22 grammi. Da qui la perquisizione si è estesa al domicilio.

Qui il rinvenimento e sequestro di ulteriore quantità di droga, sempre di diversa specie, per circa 13 grammi, oltre ad un bilancino di precisione e la somma contante di 900 euro, tutto occultato all’interno di un comodino.

La chiara destinazione allo smercio illecito dello stupefacente trovato, ha consentito ai militari di procedere al suo arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato inoltre segnalato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente di guida.

Questa mattina è stato giudicato con rito direttissimo e il Giudice del Tribunale di Modena, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.