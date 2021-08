Spacciava in casa ai domiciliari, il giudice riconcede i domiciliari

I carabinieri della stazione di Maranello, durante un servizio di controllo serale del territorio, hanno tratto in arresto un 46enne italiano, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo che si trovava già agli arresti domiciliari, è stato sorpreso all’interno della propria abitazione in possesso di 40 grammi di cocaina. Ad avvalorare lo spaccio anche un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.Nel corso del controllo nel palazzo dove abita i Carabinieri avevano notato, lungo la scala, un soggetto che alla vista dei militari aveva assunto un atteggiamento sospetto. Perquisito gli sono stati trovati addosso 2 grammi di cocaina. Dal controllo dell'appartamento dell'italiano agli arresti domiciliari, e presso il quale presumibilmente l'altro si era recato, è emersa, nascosta in una credenza, una ingente quantità di cocaina, circa 40 grammi. Condotto questa mattina alla direttissima, l’arresto e’ stato convalidato, ed il giudice ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari. Regime detentivo in cui già si trovava.