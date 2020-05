Spaccio droga: arrestati due giovani di Fiorano e Sassuolo

Due arresti distinti, nel giro di poche ore, a Formigine e Sassuolo. Da parte dei Carabinieri della compagnia di Sassuolo e della stazione di Formigine. Qui, è avvenuto l'arresto del 22 enne, con precedenti, già conosciuto alle forze di polizia. Il ragazzo, notato dai militari durante un servizio di controllo, con atteggiamento sospetto, è stato sottoposto a controllo e perquisito. Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria, sono stati recuperati 200 g di marijuana già ripartiti tosi, materiale per il confezionamento e la somma di 700 euro in contanti, sequestrata poiché ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato associato presso la casa Circondariale di Reggio Emilia a disposizione dell’autorità giudiziaria. A Sassuolo i Carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia, nel corso di uno specifico servizio, hanno tratto in arresto un italiano 27. Anche in questo caso l'accusa è la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato firmato e controllato dai militari i quali, nel corso della successiva perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di 16 g di hashish, già ripartito in dosi, un bilancino di precisione ed altri oggetti per il confezionamento delle dosi. Tutto posto sotto sequestro.Nella foto la droga, il materiale per il confezionamento ed i contanti sequestrati dai Carabinieri