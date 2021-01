Spaccio: due arresti ai parchi Novi Sad e XXII aprile

Si sono presi a pugni nel corso di una lite generata mentre in fila in attesa di accedere in tabaccheria due uomini, un 41enne italiano ed un 27enne marocchino. La Polizia Municipale di Castelfranco per placare gli animi dei due ha chiesto l'ausilio dei Carabinieri che giunti sul posto hanno sedato la lite. Denunce da entrambi e medicazioni all'ospedale. Fatto che conclude una giornata nella quale l'attività dei Carabinieri ha portato a San Felice sul Panaro alla denuncia per ricettazione di un un 29enne italiano, già conosciuto dai militari in quanto gli era stata da tempo revocata la patente di guida. Sottoposto ad un accurato controllo e perquisizione, è stato trovato in possesso di una dose di eroina. La perquisizione, estesa dai carabinieri anche all’abitazione di San Felice, ha permesso di rinvenire, nel cortile della sua casa una Fiat punto risultata rubata a Bomporto il 17 dicembre scorso sulla quale era stata apposta una targa posteriore risultata rubata ieri mattina a Cavezzo. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari e l’uomo denunciato per ricettazione e guida senza patente.Sempre a San Felice alle ore 18 i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di un servizio esterno, hanno fermato, controllato ed arrestato un 29 enne italiano. Doveva scontare condanna a quattro anni di reclusione.Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Carpi hanno tratto in arresto un 59enne di origini bolognesi, raggiunto da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Milano. L’uomo doveva scontare un cumulo di pena residua di quattro anni e 10 mesi di reclusione per i reati di truffa, appropriazione indebita, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, simulazione di reato e ricettazione. I fatti sono stati commessi in provincia di Modena, Bologna e Milano dal 2012 al 2015. L’uomo è stato tradotto dai carabinieri, alla Casa Circondariale di Modena per l’espiazione della pena.A Modena i Carabinieri hanno arrestato uno spacciatore al parco NOVI-SAD. Alle 19.30 i Carabinieri della Stazione di Modena Principale, nel corso di uno specifico servizio antidroga, hanno tratto in arresto un 27enne marocchino, detentore di 35 grammi di hashish già divisi in dosi, evidentemente preconfezionati per essere spacciati. I militari, che avevano notato il fare sospetto, si sono avvicinati. Alla loro vista il giovane è fuggito in bicicletta cercando di allontanarsi, gettando per terra la droga. E’ stato tuttavia inseguito e fermato poco distante da altro personale. In quel frangente, per tentare la fuga, si è divincolato opponendo resistenza. Il giovane marocchino, irregolare in Italia e già noto alle forse di polizia per reati analoghi, è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.L’altro ieri, sempre nel corso delle ore serali, i Carabinieri della Stazione di Modena Principale, nel corso di servizio predisposto nel Parco XXII aprile dove un 34enne nigeriano è stato denunciato alla Procura della Repubblica, sorpreso nell’atto di cedere una dose di cocaina ad un 42enne modenese.In tema di attività di contrasto alla diffusione delle droghe, l’Arma di Modena è costantemente impegnata, ne è dimostrazione evidente che tre interventi con arresti, denunce e sequestri sono stati eseguiti negli ultimi cinque giorni, nella città. Già lunedì scorso, infatti, i militari avevano tratto in arresto un 30enne spacciatore tunisino, colto in flagranza di spaccio di una dose di cocaina ad un giovane italiano.Sempre per droga, la mattina del 19 gennaio i carabinieri della Stazione di Bomporto, a seguito di articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Modena, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare - agli arresti domiciliari - nei confronti di un 22enne italiano. Le indagini, iniziate nel marzo 2020, hanno permesso di documentare numerose cessioni di marijuana (oltre 800), delle quali almeno 200 verso minori, episodi di spaccio che sarebbero avvenuti dal novembre 2018 al dicembre 2020. Il reato contestato è quello di spaccio di stupefacenti, con le aggravanti di aver effettuato cessioni nei confronti di persone minorenni nei parchi del paese, anche in quelli luoghi ubicati in prossimità di scuole.Nella foto di Andrea Rughetti Polizia Municipale e Carabinieri intervenuti per la lite di due uomini davanti ad una tabaccheria