Quanto basta per fare scattare l'arresto nei confronti di un 30enne marocchino, già noto per altri episodi legati allo spaccio di stupefacenti. Arresto convalidato con la custodia in carcere, a Modena.A Modena, al parco Novi Sad, un giovane, sottoposto ad un controllo personale è stato trovato in possesso di 9 grammi di “hashish” e 70 euro in contanti. E' stato denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.A Fiorano Modenese e Finale Emilia, i Carabinieri hanno invece segnalato amministrativamente alla Prefettura due persone trovate in possesso di “hashish”, controllate rispettivamente in un parco pubblico e durante un posto di controllo alla circolazione stradale.I servizi di controllo - fa sapere il comando provinciale dei Carabinieri di Modena - continueranno nelle prossime settimane, rientrano nella più ampia campagna di controlli predisposta dal Comando Provinciale di Modena, che tende a prevenire e contrastare l’uso di droghe cosiddette “leggere” tra i giovani.Nella foto: Carabinieri al parco Novi Sad