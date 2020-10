Spaccio nei parchi: due fermati a Castelfranco e S.Prospero

In entrambi i casi i Carabinieri li hanno tenuti d'occhio, notanto il loro fare sospetto, all'interno di due parchi pubblici, a Castelfranco Emilia e a San Prospero. Nel primo caso si tratta di un 28enne marocchino domiciliato in zona e già noto per precedenti di polizia. Agli occhi dei militari era evidente si stesse preparando per spacciare e così sono intervenuti. Con lui aveva 25 grammi di marijuana già suddivisi in dosi e che, alla vista dei militari, ha tentato invano di occultare dietro una aiuola del parco pubblico. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto presso le camere di sicurezza della tendenza di Castelfranco in attesa dell’udienza con rito direttissimo.Un altro altro servizio antidroga messo in campo dai Carabinieri della stazione di San prospero in un parco pubblico, ha permesso di identificare e denunciare alla procura della Repubblica un ventenne del luogo trovato in possesso di 6 grammi di hashish e 5 grammi di marijuana. Anche per lui l’accusa è quella di detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti.