Urla, botte e donne a terra: grande rissa in piazza a Spilamberto

Erano le 22 quando la tranquillità della serata estiva in piazza Roma a Spilamberto è stata interrotta dalle grida di alcune donne che per cause ancora in corso di accertamento hanno litigato per poi arrivare in breve alle mani. Da qui una grossa rissa che avrebbe coinvolto anche altri uomini intervenuti a difesa dell'una e dell'altra e per placare gli animi. Ad un tratto una delle donne coinvolte, sembrerebbe in stato di gravidanza stando alla testimonianza di alcuni presenti, sarebbe caduta a terra. Da qui l'allarme al 118 che ha inviato sul posto due ambulanze. Tutto sotto gli occhi stupiti di numerosi cittadini, molte famiglie, che in quel momento passeggiavano per il centro sulla base delle persone coinvolte'Quello che è avvenuto ieri sera a Spilamberto è indecente, inaccettabile, vergognoso, senza alcunagiustificazione. Con la megarissa di ieri in pieno centro storico si è raggiunto l’apice del degrado del paese e o si cambia radicalmente modo di agire in termini di integrazione oppure questo sarà il punto di non ritorno' - hanno subito commentato i consiglieri comunali del gruppo Prima Spilamberto, Maurizio Forte, Alessandro Pietropaolo, Laura Galloni e Stefania Vaccari.'Quella di ieri sera è solo l'ultima di una serie di risse che negli ultimi anni sono scoppiate in centro, macertamente, per numero di persone coinvolte, è la più grave: una situazione che ancora una volta dichiariamo intollerabile. Questo è il risultato della politica di immigrazione incontrollata. Questo è il frutto del finto buonismo di chi ci governa. Questo è il risultato delle politiche di integrazione tanto amate dal nostro sindaco Costantini.Questo è il paese che vogliamo per noi e i nostri figli? Questo è il mondo in cui vogliamo vivere il nostrofuturo? La risposta è NO. È ora di dire basta a tutto questo. Integrazione significa rispetto dei valori e degli ideali del paese in cui si abita: la nostra amata Italia, il nostro amato comune di Spilamberto'