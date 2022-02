Spilamberto: a fuoco ripetitore telefonico

Un incendio particolare, che non è solito registrare, quello che alle prime ore di oggi ha riguardato e distrutto un palo di un ripetitore telefonico posto nei pressi dei laghi di San Vito. Per cause in corso di accertamento le fiamme si sono generate dagli impianti di ricezione e trasmissione dei segnali radio coinvolgendo tutta la struttura. Nessun ferito