Spilamberto, esibisce patente nigeriana falsa: denunciato

Gli agenti hanno quindi iniziato un inseguimento e dopo circa un chilometro e diversi cambiamenti di direzione e manovre azzardate, il ciclomotore è stato fermato all’altezza di via Confine.Il conducente, S.E. di anni 23, alla richiesta dei documenti ha dichiarato di essere senza patente perché mai conseguita e che il veicolo non era assicurato.Per questo motivo, il conducente è stato sanzionato e il veicolo è stato sequestratoDopo circa un’ora, lo stesso conducente si è presentato presso il comando di Polizia Locale, a Vignola in via Marconi, chiedendo l’annullamento del verbale esibendo una patente di guida nigeriana.Gli agenti di turno presso il comando, dopo una attenta analisi, anche mediante l'utilizzo delle nuovissime apparecchiature, acquistate grazie al finanziamento della Regione Emilia Romagna, relative all'analisi e all’accertamento dei falsi documentali, hanno accertato senza alcun dubbio, che la patente nigeriana esibita era falsa.La persona, dopo i rilievi fotodattiloscopici di rito, oltre alle sanzioni già comminate relative alla guida senza patente e senza assicurazione obbligatoria, è stata anche denunciata a piede libero per l’utilizzo del documento falso