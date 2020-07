Spilamberto: giovane coppia arrestata per droga

L'attenzione dei Carabinieri su di loro era scattata alcuni giorni fa, seguita agli accertamenti che avevano già portato l’altro ieri all’arresto di un giovane sorpreso a spacciare Marjuana nel parco di Castelnuovo Rangone.Ieri in tarda mattinata, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Sassuolo e della stazione di Castelnuovo Rangone, hanno effettuato un controllo con perquisizione domiciliare in un appartamento di Spilamberto, da una giovane coppia. Lui, 27 anni, già noto alle forze di Polizia e lei 21 anni. Nell'appartamento custodivano un ingente quantità di droga: Oltre 600 grammi di Marjuana, 37 gr di Hashish e denaro per oltre 2000 euro. Entrambi sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e oggi condotti dai Carabinieri di Sassuolo davanti al giudice per la direttissima.L'attività dei Carabinieri sul territorio provinciale, ha portato i militari della Tenenza di Castelfranco Emilia, nel tardo pomeriggio di ieri, a rintracciare e tratte in arresto un 34enne brasiliano. Raggiunto da ordinanza di custodia cautelare emessa dalla corte d’appello di Bologna per plurime violazioni della precedente misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Bologna, già inflittagli per una rapina impropria commessa nel capoluogo regionale nel Maggio 2020. L’uomo e’ stato tradotto nel carcere di Modena a disposizione dell’Autorita Giudiziaria.