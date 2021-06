Spilamberto, inaugura cantiere Amazon: 'Sconfitta per il territorio'

La mattina del 5 luglio si terra l'inaugurazione e la visita del cantiere dove sorgerà la nuova sede di Amazon a Spilamberto. Il nuovo centro di smistamento in Emilia-Romagna aprirà nell’autunno del 2021 e sarà il secondo sito in regione di questa tipologia dopo quello di Castel San Giovanni, e il terzo a livello nazionale. I dipendenti del centro di smistamento si occuperanno di smistare e preparare i pacchi, provenienti dai centri di distribuzione, per la spedizione ai depositi di smistamento, prima della consegna finale ai clienti.All'evento del 5 luglio è stato invitato anche il consigliere della lista civica “Cittadini per Spilamberto”, Omer Bonezzi, il quale ha però declinato l'invito.'Non ritengo di poterlo accettare, visto che ciò che per l'azienda è la celebrazione di un altro successo, ma temo che per il nostro territorio rappresenti invece una pericolosa sconfitta - afferma Bonezzi -. Insieme al Comitato “Più Ossigeno” che tanto si è battuto contro l’insediamento Amazon, riteniamo sbagliato che la politica locale abbia aperto le porte di Spilamberto al settore logistico, il più impattante tra le attività economiche, e che altri amministratori pubblici avevano saggiamente riservato alla zona tra Modena Nord, Campogalliano e Rubiera. Non ci sono “piantumazioni di piante autoctone” né “creazione di aree verdi” che possano ovviare allo stravolgimento che questo insediamento causerà. E mi permetto sommessamente di fare notare “che aree verdi e piante autoctone” c’erano già, bastava conservarle. Tale scelta rinnega la nostra vocazione territoriale, orientata alla meccanica fine, all’artigianato, all’agricoltura, all’enogastronomia, al turismo di qualità'.'Non ci sarò perché riteniamo che questo insediamento Amazon sia svantaggioso per la nostra comunità; i dati Arpae della Provincia prospettano uno scenario preoccupante, l’aumento previsto del traffico, in particolare sulla Via Vignolese, è dell’ordine del 8% per i veicoli leggeri e del 22% per i pesanti, mentre la previsione dell’incremento per la fascia oraria 6-7 è del 117% per via San Vito e 50% per Via Vignolese, in una zona dove la percentuale di sinistri su strada è quasi il doppio di quella provinciale e regionale. Tutto andrà ad impattare in un sistema di viabilità non conforme alle norme del Prit 1998 e 2025. Si tratta infatti di strade di classe inferiore a quelle previste dal Piano regionale integrato dei trasporti. I 2.032 mezzi previsti circolanti in più nell’area/giorno/365 gg all’anno porteranno con i loro scarichi ad un aumento degli inquinanti stimabile in + 17% per Pm10 e + 19% per Ozono calcolato sulle 24 ore. Inevitabile l’aumento del rumore per i mezzi che transitano, fanno manovre di parcheggio ecc., rumore che coprirà tutto l’arco della giornata e soprattutto della serata. Non ci sarò perché riteniamo che una “ciclabilina” e poco più sia un ben irrisorio compenso per la cittadinanza di Spilamberto e delle aree limitrofe se confrontato non solo con i proventi di Amazon derivanti da questo polo logistico, ma anche con la gravità dei contraccolpi, da esso scaturiti, per il nostro territorio - chiude Bonezzi -. Siamo preoccupati per noi, per i nostri figli e per chi verrà dopo di noi, e sarebbe un segnale di attenzione e responsabilità se l'azienda volesse finanziare una centralina Arpae davanti al suo centro, per monitorare almeno la qualità dell’aria'.