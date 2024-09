Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il fuggitivo ha poi abbandonato l’auto per darsi alla fuga a piedi. Raggiunto e immobilizzato dopo breve colluttazione, che ha procurato lievi lesioni ai militari, l’uomo – un moldavo di 27 anni – è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e marijuana per circa 2 grammi.L’uomo, che peraltro risultava privo di patente di guida poiché ritirata, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Condotto ieri innanzi al Giudice del Tribunale di Modena è stato giudicato con rito direttissimo e nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di dimora a Modena con permanenza domiciliare notturna.