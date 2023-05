Spilamberto, la giunta si allarga: Glielmi nuovo assessore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Quattro anni fa – spiega il sindaco Umberto Costantini – i nostri concittadini ci hanno dato fiducia per guidare il nostro paese. In quest’ultimo anno dobbiamo portare a compimento alcuni importanti progetti; per questo ho deciso di riorganizzare e potenziare con l’ingresso di una nuova persona la nostra Giunta. Vista l’importante mole di lavoro generata dal PNRR ho pensato di seguire direttamente i lavori pubblici chiedendo aiuto a Carlotta Acerbi per seguire i progetti di espansione e rifunzionalizzazione della scuola.In questi quattro anni di amministrazione Massimo Glielmi è sempre stato un consigliere attivo e propositivo pienamente in sintonia con la comunità e per questo l’ho invitato a prendere parte alla nostra Giunta, seguendo i progetti a lui più congeniali che sono i temi dello sport e dell’ambiente'.'Mi è stato proposto di entrare in Giunta per occuparmi di sport e ambiente – spiega Massimo Glielmi - cercherò di fare del mio meglio e di dare una mano in questi due ambiti. Vorrei seguire da vicino i progetti sugli impianti sportivi e mettermi a disposizione di tutte le associazioni sportive, dedicandomi a questo mondo che a Spilamberto è davvero molto vivo, un patrimonio per l’intera collettività, di cui io stesso ho sempre fatto parte.

Allo stesso tempo voglio lavorare con impegno sull’ambiente consolidando i progetti già attivi da una parte e sviluppandone dei nuovi dall’altra (in primis quelli relativi alle energie rinnovabili per cui abbiamo ottenuto importanti finanziamenti), portando Spilamberto ad un livello sempre più alto nell’ambito della sostenibilità'.



Spilambertese, 48 anni, titolare di una azienda che fa riparazioni e manutenzione su impianti termici dal 2006, opera da tempo nel campo del volontariato, Glielmi ha iniziato a fare il clown nelle corsie degli ospedali e si è impegnato nell’ambito di un’associazione di Modena per dieci anni (come Vicepresidente e responsabile della formazione). Da dieci anni è molto attivo nell’ambito della F.C. Spilamberto 96, società di calcio storica, per la quale si è occupato in particolare del settore giovanile (attualmente si contano 300 bambini). Nel 2019 è stato eletto consigliere comunale per il gruppo Spilamberto con il Centrosinistra.



Le deleghe dunque saranno:

Salvatore Francioso (Vicesindaco): Servizi sociali e welfare; Politiche abitative; Legalità; Pari opportunità; Politiche per la sicurezza; Protezione civile; Personale; Affari generali e Servizi Cimiteriali

Carlotta Acerbi: Istruzione e Scuola; Cultura; Turismo; Biblioteca; Intercultura; Memoria e Politiche Giovanili

Stefania Babiloni: Commercio; Attività produttive; Associazionismo e Volontariato; Partecipazione; Fiera

Mirella Spadini: Edilizia Privata; Urbanistica

Il sindaco seguirà invece in modo specifico: Bilancio; Lavori Pubblici Decoro Urbano e Patrimonio; Servizi Demografici e Comunicazione.