'Spilamberto, la sinistra dice no alla riduzione rette asili'

Un consiglio comunale quello del 30 settembre a Spilamberto particolarmente acceso e non solo per la protesta 'anti-accoglienza indiscriminata': il cento sinistra del sindaco Umberto Costantini ha detto no alla riduzione delle rette dei nidi ed alla riduzione del costo mensa. Proposte storiche del Pd. A sottolineare l'anomalia è Omer Bonezzi, consigliere della lista Cittadini per Spilamberto.



“Siamo alle solite: un conto è la propaganda sotto elezioni ed un altro è la realtà. Siamo fortunati che il sindaco Umberto Costantini è di sinistra, altrimenti potremmo rischiare di vederci ulteriormente aumentare rette dei nidi e mense scolastiche - afferma Omer Bonezzi -. Umberto Costantini ed i suoi della lista di centro sinistra hanno votato No alla proposta di una apertura di una discussione in Unione su due istanze, una riguardante la riduzione del costo della mensa scolastica e l’altra la riduzione delle rette degli Asilo Nido. Le istanze intendevano stimolare risposte innanzitutto dalla nostra Unione e dalla Regione. La mozione per gli Asili Nido proponeva di aprire una discussione sulla riduzione delle rette per permette così alle forze politiche di rispettare la parola data. Infatti, sia la Lega che il PD nella loro propaganda si sono dichiarati per la gratuità degli asili nidi e cosa analoga l’hanno proposta i Cinque stelle e la Sinistra. Il presidente Conte, poi, si è espresso a favore dei nidi gratis. Per quanto riguarda la riduzione del costo Mensa in Terre di Castelli, con la mozione si intendeva sottolineare che il costo attuale della mensa è elevato (all’infanzia 5,27 euro ed alla primaria 5,85 euro) e fa sì che un numero importante di famiglie monoreddito ritirino i bambini dalla mensa con danni gravi alla socializzazione ed all’integrazione degli stessi e che perciò urge ridurne il costo - chiude Bonezzi -. Si apre un nuovo fronte di scontro tra i cittadini che rivendicano anche diritti sociali, e la politica che dice ma poi fa il contrario per questo metteremo in campo una serie di iniziative per indurre la Politica a ridurre rette dei nidi e costo mensa”.