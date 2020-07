Spilamberto, è morto il partigiano Garau: guidò brigata Casalgrandi

Morto a 96 anni Antonio Garau (Nino), il Comandante della Brigata Casalgrandi che liberò Spilamberto dai nazisti il 22 aprile 1945.

Antonio Garau nacque nel 1923 a Cagliari, dove ha sempre vissuto; Garau era allievo ufficiale dell’Accademia Aeronautica di Caserta, dove entrò all’età di 17 anni, dopo la maturità classica. Interruppe l’Accademia dopo due anni perché arrivò l’8 settembre 1943. Partecipò alla Resistenza nel modenese, il suo nome di battaglia durante la guerra di Liberazione era Geppe.

Venne catturato e fatto prigioniero dai tedeschi subendo violenze e torture. Fuggito dal carcere di Verona e rientrato nei ranghi della Resistenza, partecipò alla liberazione di Spilamberto e di altri centri fino a Modena. Decorato al Valore militare, il 25 Aprile del 2015 ha ricevuto dalla Prefetta di Cagliari Giuliana Perrotta la Medaglia della Liberazione per il 70° anniversario.

È cittadino onorario di Spilamberto dove ha ricevuto le chiavi della città. Tra i tanti incarichi e riconoscimenti è stato membro effettivo del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione ed ha partecipato ai lavori della Commissione Giannini per la Riforma della Pubblica Amministrazione.

“Spilamberto sarà sempre grata a Nino Garau – commenta il sindaco Umberto Costantini – ci ha dato tanto, ci ha dato la libertà. Ha guidato con coraggio i partigiani che liberarono il nostro paese il 22 aprile 1945. Lo chiamavo ogni anno, proprio il 22 aprile, per ringraziarlo, parlavamo di tante cose, era una persona incredibile e di grande spessore. Lo chiamavo dall’edificio che ancora porta i segni della battaglia per la Liberazione sul muro esterno. Il comandante ‘Geppe’ era il comandante dei partigiani e a lui si deve l’organizzazione della Resistenza sul nostro territorio. Il suo ricordo rimarrà sempre con noi come esempio di lotta al Fascismo e testimonianza dei valori costituzionali su cui si basa la nostra Repubblica. Sarà un onore per me essere presente a Cagliari al funerale in rappresentanza della nostra comunità”.