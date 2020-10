Spilamberto, pioggia di critiche sulla ciclabile di Viale Italia

'Ancora una volta il sindaco Costantini e la sua Giunta dimostrano di essere sordi davanti alle richieste dei cittadini. Il progetto legato alla nuova viabilità del quartiere Fondobosco ha raccolto diversi malcontenti tra i residenti e le attività commerciali, eppure il primo cittadino non sembra disposto a cambiare idea, con buona pace della partecipazione tanto sbandierata in campagna elettorale'E' una critica di merito sul progetto e di metodo nei confronti del locale sindaco accusato di non ascoltare il parere dei cittadini, quella avanzata dal gruppo consiliare Prima Spilamberto in merito alla creazione di percorsi ciclabili in città ed in particolare una, 'l’ennesima ciclabile costata decine di migliaia di euro che collega il quartiere Fondobosco al centro. Eppure sono ben 3 le ciclabili esistenti che hanno il medesimo scopo. Con buona pace delle attività commerciali di Viale Italia che si vedono ora completamente privati di parcheggi per i propri clienti e dei residenti che, se non in possesso di un garage, si troveranno a parcheggiare a centinaia di metri da casa'. Una critica che però si allarga a quella che il gruppo consiliare reputa una 'mancanza di visione di insieme, o meglio la visione c’è ma è completamente fuori dal mondo e dalle necessità reali dei cittadini. Il risultato di ciò è che la viabilità di questo quartiere ormai da qualche anno sembra non trovare pace.Non comprendiamo l'atteggiamento di chiusura e la poca propensione al confronto di questa amministrazione, soprattutto quando a gran voce chi vive il quartiere gli sta chiedendo di fare un passo indietro. Ammettere di aver sbagliato e tornare sui propri passi sarebbe la cosa più saggia da fare - conclude il gruppo consiliare - perché errare è umano, ma perseverare no'