Spilamberto, rissa in strada con mazza e tirapugni: tre arresti

Ieri sera, i carabinieri di Modena e di Spilamberto hanno arrestato tre persone, per rissa aggravata.I fatti sono avvenuti dopo le 22 sotto l’abitazione di un 35enne, dove l’uomo, con altre due persone, un 59enne e suo figlio 33enne, hanno iniziato a litigare e a malmenarsi anche utilizzando mazze e tirapugni.I carabinieri sono intervenuti tempestivamente e hanno allertato il 118 per soccorrere i feriti.Le tre persone sono state arrestate per rissa aggravata e sono stati sequestrati gli oggetti da loro utilizzati.Uno dei tre arrestati, risultato fuori dall’abitazione in violazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, dovrà rispondere anche di evasione.