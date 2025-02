Spilamberto: scontro auto-bus, un ferito

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, un incidente è avvenuto a Spilamberto, coinvolgendo una corriera del trasporto pubblico Seta e una Fiat 500L. L'autobus, in transito su via Quartieri in direzione della fermata di piazza Sassatelli, è stato urtato da un'auto che stava entrando nella via provenendo da viale della Rimembranza.

Lo scontro, avvenuto a bassa velocità, ha causato più danni all'automobilista anziana, che è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118. La donna è stata trasportata all'Ospedale di Baggiovara, dove è stata diagnosticata una lesione di media gravità, ma non è in pericolo di vita.