Spilamberto, sequestrata una Maserati Quattroporte

Gli agenti insospettiti dai documenti e dalle targhe hanno effettuato, mediante le attrezzature in loro possesso, ulteriori accertamenti sugli elementi e sui criteri di antifalsificazione che sono installati sulle targhe e sui documenti. Dagli accertamenti è emerso che né il documento di circolazione, né le targhe sono stati registrati presso gli uffici della motorizzazione tedesca. Dunque si era in presenza di documentazione falsa.Si è proceduto pertanto a sottoporre a sequestro penale le targhe e il documento di circolazione mettendo il tutto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per procedere ad accertamenti tecnici al fine di stabilire la provenienza e l’accertamento della falsità. Il conducente è stato sanzionato per aver circolato con un veicolo senza assicurazione obbligatoria e senza la prevista immatricolazione. Il veicolo è stato sequestrato.