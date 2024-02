Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei militari di Castelfranco Emilia, che ha sorpreso uno dei tre malviventi ancora dentro casa, nascosto dietro una porta. I due complici, accortisi in tempo dell’arrivo dei carabinieri, sono riusciti ad allontanarsi dall’abitazione dileguandosi velocemente.Nella casa, al momento disabitata e di proprietà di un’anziana donna ricoverata in una casa di cura, i ladri avevano già messo a soqquadro alcune stanze, in particolare la camera da letto in cui verosimilmente cercavano di razziare valori.Il fermato, straniero di 25 anni risultato privo del permesso di soggiorno, è stati arrestato per tentato furto aggravato in concorso. Condotto nella mattinata di oggi al Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo, è stato sottoposto dal Giudice al divieto di dimora a Modena e provincia.