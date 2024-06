Spilamberto, vince il centrosinistra: Glielmi è il nuovo sindaco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Massimo Glielmi, sostenuto dal centrosinistra, è il nuovo sindaco di Spilamberto. Con il 60,4% dei consensi Glielmi raccoglie l'eredità di Umberto Costantini, candidatosi in Europa con Azione ma non eletto per il non raggiungimento del quorum da parte del partito di Calenda. Glielmi ha superato Fabrizio Nardini, sostenuto da una lista civica.