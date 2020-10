Spilamberto, violenta una donna nell’androne di casa. Preso tunisino

Orrore la scorsa notte a Spilamberto. Una donna, mentre rientrava a casa dopo aver trascorso la serata con amici, è stata raggiunta da un giovane straniero nell’androne del condominio. L’uomo, dopo alcune avances a sfondo sessuale non corrisposte, al fermo rifiuto della donna l’ha aggredita sbattendola a terra, sottraendogli il cellulare, palpeggiandola e tentando di violentarla. Momenti di terrore quelli trascorsi dalla parte offesa, la quale tuttavia è riuscita a reagire alla violenza e alle ripetute minacce di morte innescando una colluttazione con lui, fino a riuscire a sganciarsi dalla presa e fuggire verso un vicino bar da dove ha chiesto aiuto.I carabinieri grazie alla sommaria descrizione dell’aggressore, un ragazzo di origini nordafricane, alto circa 1.75, vestito con una felpa scura con cappuccio, e ai video delle telecamere di zona, hanno individuato è bloccato l’uomo.Lo straniero è responsabile di almeno un altro episodio di molestie con approccio sessuale avvenuto a Spilamberto la notte del 6 settembre a danno di una 50enne del luogo e di un suo amico.L’aggressore, un 27enne tunisino con precedenti di polizia, è stato dichiarato in stato di fermo con l’accusa di rapina, lesioni personali e violenza sessuale. Ora è in carcere.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.