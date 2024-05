Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In particolare, l’attività ispettiva ha evidenziato presenza massiva di scarafaggi e sporcizia diffusa e sedimentata da tempo in tutti gli ambienti dell’esercizio, compreso l’annesso bar. Condizioni tali da non consentire il proseguimento di alcuna attività di preparazione e somministrazione degli alimenti, senza mettere in pericolo la salute degli avventori.Tra le altre irregolarità rilevate dal nucleo specializzato dei Carabinieri, la mancata manutenzione degli impianti di refrigerazione e congelamento e la mancata predisposizione dell’elenco degli ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze alimentari.A supporto dei militari del NAS, è intervenuto personale del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Azienda USL di Modena che, confermando tutte le gravi criticità riscontrate, ha confermato la chiusura del ristorante con sospensione immediata delle attività di produzione e somministrazione sino al ripristino della idoneità degli ambienti dell’attività. Al titolare del ristorante, oltre al provvedimento di chiusura, è stata contestata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro