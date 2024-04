Sport a Carpi, Righi: 'Carpi può diventare la culla del cricket'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La famiglia deve essere al centro delle nostre politiche – ha introdotto Righi –, intesa non solo come luogo di legame parentale, ma come vera e propria società nella società, in grado di trovare il suo spazio e le sue forme. Per questo, la nostra visione di politiche giovanili e della famiglia tiene insieme anche la necessità di unire diverse generazioni.

I giovani dovranno sentirsi liberi di esprimersi, di avere pieno supporto per poter realizzare i propri obiettivi senza il timore di poter costruire una famiglia o prendersi cura dei propri cari. Per noi parlare di giovani è parlare di futuro, ma allo stesso tempo significa non lasciare indietro nessuno. Dai ragazzi e ragazze soli o più fragili, da chi soffre disagi familiari, ma anche chi vuole realizzare i propri sogni, proseguire gli studi o inserirsi a nel mondo del lavoro'.



Su Scuola e giovani si è soffermata invece Alice Cavazza: 'Dobbiamo sostenere politiche di supporto alle scuole per favorire un orientamento efficace, per scegliere il percorso più adatto alle singole capacità. Inoltre, pensiamo a 100% di copertura posti agli asili nido, scuole aperte nel pomeriggio secondo il modello Bologna che stiamo studiando, servizi di prossimità capillari per sostenere l’anzianità e fragilità familiari, per aiutare le nuove famiglie anche nei lavori di cura e nella riduzione del gender gap'.



Infine, per lo Sport, ci ha pensato Gianni Guerzoni il quale ha detto: 'Carpi ha un patrimonio di associazioni sportive unico, un tempo era chiamata città dello sport. Dobbiamo tornare ad esserlo. Dovranno essere garantite le manutenzioni delle strutture esistenti e iniziare subito a reperire risorse per una nuova grande struttura sportiva da affiancare a quella che stiamo realizzando al piazzale delle piscine. Ma anche lo sport all’aria aperta, nuovi campi nei parchi, guardando anche a nuove discipline emergenti come il frisbee o il cricket'.



'Quest’ultimo – ha infine concluso Riccardo Righi – può essere uno straordinario strumento di vera integrazione. Mi piacerebbe che i nostri bambini imparassero le regole di questo appassionante gioco. Chissà che Carpi non possa essere la culla della nazionale italiana del cricket'.