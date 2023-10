Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Così la direzione del Policlinico di Modena ha aggiornato sulle condizioni della bambina di sei anni che ieri, per cause in corso di accertamento e al vaglio dei carabinieri, è caduta dalla finestra dell'appartamento in cui vive a Soliera.L'incidente è avvenuto in piazza Sassi: la piccola è precipitata da un'altezza di circa 5 metri.La piccola stata trasportata in elisoccorso al Policlinico di Modena, dove si trova ricoverata nel reparto di chirurgia pediatrica. Il quadro di gravità che si temeva, è migliorato nelle ore successive al ricovero. Questa mattina la conferma del miglioramento del quadro clinico, tale al punto da non rendere più necessario un intervento chirurgico.