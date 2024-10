Stamattina inaugurazione supermercato Eurospar a Castelnuovo Rangone

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Volevamo fare un intervento per fornire un supermercato dall’ampia metratura a favore dei residenti e siamo riusciti a realizzare un Eurospar da 1500 metri quadrati di superficie di vendita con oltre 115 posti auto per la clientela. La visibilità, la viabilità e la qualità del supermercato, unitamente alla convenienza e alla profondità di assortimento confidiamo ci rendano presto un punto di riferimento per la comunità.

È una grande soddisfazione nell’arco dello stesso mese inaugurare due strutture in due importanti centri del modenese come Castelnuovo Rangone e Spilamberto. E non finisce qui: infatti a Carpi sono in corso le demolizioni che faranno spazio al nostro nuovo Eurospar' ha detto al taglio del nastro il direttore regionale Despar Nord per l’Emilia-Romagna Alessandro Urban.



L’area esterna è attrezzata a parcheggio e conta 116 posti auto e 8 posti moto, compresi quelli riservati a disabili e donne in dolce attesa. Sono presenti 4 posti auto per la ricarica dei veicoli elettrici e portabici elettrificati per la ricarica delle e-bike. L’illuminazione esterna è realizzata con corpi a led ad alta efficienza.

Il nuovo Eurospar di Castelnuovo Rangone sarà aperto dal lunedì al sabato 8:00-20:00, domenica 8:30-20:00. Tanti gli sconti e le promozioni previste in questi primi giorni di attività.