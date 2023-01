Strade con neve e ghiaccio in tutto l'appennino

La scarsa circolazione domenicale ha evitato fino ad ora problemi. Il consiglio è di mettersi in viaggio da e verso la montagna solo se necessario

Nevicate accompagnate da forte vento in tutta la montagna hanno creato anche sulle strade principali, provinciali e statali, estesi tratti di ghiaccio e neve. Se gli automobilisti in transito hanno lamentato l'assenza di mezzi sulla Strada Nuova Estense, principale via di collegamento dalla pianura alla Montagna, la Polizia Locale dell'Unione comuni del Frignano fa sapere che sono attivi pattugliamenti nei punti più critici. Anche grazie alla ridotta circolazione domenicale, non si registrano fino ad ora particolari problemi, ma i consigli rimangono i soliti e fondamentali: mettersi alla guida correttamente attrezzati, con mezzi dotati esclusivamente di pneumatici invernali in buono stato o catene a bordo per essere montate in caso di necessità. Raccomandazione che vale tanto più per chi è diretto alle stazioni sciistiche del comprensorio del Cimone dove tutti gli impianti sono aperti. In generale il consiglio è comunque di limitare gli spostamenti se non necessari. In caso di bisogno la Polizia Locale del Frignano invita a contattare lo 0536.327504.



Foto: PL Frignano





