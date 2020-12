Strade, diversi alberi caduti e ora si teme per la pioggia

Prosegue l'attività di controllo delle strade provinciali con i mezzi spartineve e spargisale della Provincia, che la scorsa notte e la mattina di oggi 3 dicembre, sono stati impegnati nelle operazioni di salatura e rimozione di piante, caduti in diversi tratti della strada provinciale 623 nelle vicinanze di Guiglia e su diversi tratti stradali della zona di Frassinoro, a causa dell'accumulo di neve. Problemi simili, ma che non hanno creato incidenti, in numerose strade comunali di tutto il territorio appenninico

Al momento le strade sono tutte percorribili, comprese quelle di montagna dove, nella notte, sono caduti pochi centimetri di neve.

Su tutte le strade è in vigore l'obbligo di circolazione con catene o gomme da neve; i tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano comunque prudenza, perché in presenza di temperature particolarmente rigide l'effetto del sale si attenua fino a diventare nullo; in caso di neve e ghiaccio c'è l'obbligo di catene e o gomme da neve.



Uno scenario che potrebbe cambiare radicalmente con l'arrivo del fine settimana quando sono previste precipitazioni piovose anche abbondanti con contestuale innalzamento delle temperature e rapido scioglimento degli accumuli di neve di 25-30 centimetri nei territori a 700-800 metri e da 50 centimetri sopra intorno ai 1500 metri. Condizioni che ricordano il dicembre dl 2009 quando torrenti e fiumi ingrossati repentinamente da pioggie e venti di scirocco dopo una abbondante nevicata creò l'allerta rossa per i fiumi modenesi, con il Secchia al limite della tracimazione all'altezza della rotatoria di San Pancrazio e a Ponte Alto.