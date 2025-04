Strage di alberi a Castelfranco: residenti nemmeno avvisati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'I residenti del quartiere Mezza Luna chiedono spiegazioni riguardo all'albericidio dell'intero filare di alberi centenari in via Masaccio a Castelfranco. Alberi che da sempre ombreggiavano il vialetto a ponente del parco Mezzaluna a confine con via Masaccio e la scuola dell'infanzia. Gli abitanti del quartiere non sono stati avvisati nemmeno tramite un cartello'. A denunciare il fatto è Lodovica Boni della Lega di Castelfranco.

'Hanno assistito attoniti e increduli al lavoro delle ruspe. L'abbattimento ha destato forti malumori. Gli abitanti della zona ritengono che la spiegazione arrivata dal vicesindaco, solo a lavoro terminato e dopo varie rimostranze, sia del tutto insufficiente e non adeguata. I cittadini ritengono che a fronte di un intervento così impattante sul territorio, la amministrazione avrebbe dovuto condividere le informazioni, fornendo anche il parere di esperti nel settore - continua la leghista -. L'evidenza dei tronchi tagliati dimostrano lo stato di integrità degli alberi, per cui diventa difficile credere nella loro pericolosità. In un'epoca in cui su predica la difesa dell'ecologia e del green, il gruppo Lega di Castelfranco a nome dei cittadini chiede di ripristinare le preziose zone di ombra per dare sollievo nelle giornate torride. Dobbiamo prendere atto ancora una volta come ecologismo e difesa del green tanto decantati dalle amministrazioni di sinistra siano solo parole al vento. Passeranno molti anni prima che questo scempio venga recuperato e gli alberi fanno parte della nostra storia e dei nostri ricordi'.