Supera 5 volte soglia alcol test: 'Ho baciato una ragazza ubriaca'

Fermato dai Carabinieri di Carpi e consapevole di avere superato di molto il limite consentito nel consumo di alcol ha tentato il tutto per tutto inventando una scusa poco credibile. 'Non ho bevuto ma ho baciato una ragazza che aveva bevuto molto'. Dall'alcol test è emerso un valore della concentrazione di alcol di 2,67, ben oltre le 5 volte del limite consentito a 0,5. Sufficiente per il ritiro della patente ed una denuncia penale