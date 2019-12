Tagliarami non richiesto, truffa anziana per 1300 euro

La creatività dei truffatori non conosce limite. Ultima conferma, da Montese, dove un 24 enne macedono si è inventato uno stratagemma. Da una strada pubblica si è messo a tagliare i rami degli alberi che da una proprietà privata di una donna, vedova, 80 anni, che vive sola, sporgevano solla via. L'uomo ha eseguito un lavoro sommario poi ha chiesto alla donna di essere pagato per la prestazione non richiesta, ma giustificandola con il fatto di dovere eliminare la pericolosità dei rami che insistevano anche su linee elettriche. La donna, di fronte all'insistenza e alla risolutezza dell'uomo gli ha consegnato il denaro, per poi segnalare tutto ai Carabinieri. Poco ore dopo i militari della locale stazione hanno bloccato l'uomo che agiva spostandosi in varie aree a bordo della sua auto carica di attrezzi per la potatura con il probabile intento di svolgere altri servizi non richiesti. L'uomo aveva con se ancora i 1300 euro della donna che intimorita dall'atteggiamento dell'uomo glieli aveva consegnati. Il giardiniere improvvisato e non richiesto è stato denunciato per truffa.