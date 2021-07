Tangenziale di Camposanto, botta e risposta Forza Italia e Provincia

La convenzione tra la Provincia e il Comune di Camposanto per affidare un incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica del completamento della tangenziale di Camposanto, è pronta.Il documento nelle prossime settimane dovrà essere approvato dai rispettivi Consigli per arrivare al progetto, strumento indispensabile per ottenere il finanziamento dell'opera.E' quanto comunicato dalla provincia di Modena all'indomani (e di fatto in risposta indiretta), all'intervento dei consiglieri di Forza Italia Antonio Platis (provincia) e Mauro Neri (Comune di Camposanto), sullo stato dell'iter del progetto tangenziale ritenuto dai consiglieri 'ancora in alto mare'. Tre i problemi posti sul tavolo della provincia e del Comune da Platis e Neri: 'Pericolosità viaria, tassi d'inquinamento, rallentamenti del traffico. Il completamento della tangenziale di Camposanto è riuscito persino nell'impresa, roba mica di poco conto su suolo italiano, di riunione cittadini con sensibilità politiche differenti. 'Diversi mesi fa - spiega Platis - erano state raccolte, bipartisan, le firme per chiederne la realizzazione.A oggi, quella petizione non è mai stata discussa in consiglio regionale. E' ora di muoverci anche in territorio modenese; presenteremo interrogazioni in consiglio comunale e in consiglio provinciale.Occorre sapere con esattezza - conclude Platis - l'iter dell'opera anche dati i finanziamenti europeiche stanno arrivando'.'Preoccupa da tempo soprattutto il traffico pesante che pone seri problemi di sicurezza, in particolare sulla direttrice Finale – Modena con i camion che servono le ceramiche in abbinamento all'inquinamento atmosferico e acustico che minacciano la vivibilità dei cittadini che vivono nel centro.Fino a toccare quotidianamente con mano - afferma Mauro Neri - i rallentamenti che il traffico subisce'.A distanza di un giorno Provincia e Comune di Camposanto intervengono in una nota congiunta: ' E' pronta la convenzione tra la Provincia e il Comune di Camposanto per affidare un incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica del completamento della tangenziale.Il documento nelle prossime settimane dovrà essere approvato dai rispettivi Consigli per arrivare al progetto, strumento indispensabile per ottenere il finanziamento dell'opera'Per il presidente della Provincia Gian Domenico Tomei si tratta di 'completare un'opera importante per migliorare la viabilità della zona e la qualità della vita nell'abitato di Camposanto'.Il sindaco di Camposanto Monia Zaniboni evidenzia che 'abbiamo condiviso l'iniziativa della raccolta firme e abbiamo già approvato in Consiglio le risorse per finanziare la convenzione'Si tratta del progetto del secondo stralcio dell'opera dovrebbe collegare la provinciale 568 per San Felice sul Panaro alla strada provinciale 2 Panaria Bassa dalla parte di Finale Emilia.Nel 2011 la Provincia ha realizzato il primo stralcio della tangenziale che parte dalla strada provinciale 2 Panaria bassa a ovest di Camposanto, attraversa la strada provinciale 5 di Cavezzo per terminare, dopo circa due chilometri e mezzo, sulla provinciale 568 di Crevalcore.