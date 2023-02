Tanta neve in montagna ma disagi limitati, i danni li ha fatti il vento

La Statale Nuova Estense divisa tra pioggia e neve ha tradito alcuni mezzi pesanti rimasti fermi, verso Pavullo,

facebook.com/plugins/video.php?height=316&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flapressaquotidiano%2Fvideos%2F1405589393586079%2F&show_text=false&width=560&t=0' width='560' height='316' frameborder='0' scrolling='no' allowfullscreen='allowfullscreen'>E' di oltre 50 a stamattina il numero di interventi effettuati dai Vigili del Fuoco nella provincia di Modena per il maltempo. Prevalentemente si è trattato di danni legati al vento nella bassa dove le raffiche hanno scoperchiato parte di edifici industriali o staccato grondaie in lamiera. 'Al momento la situazione - fa sapere il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena - è tornata alla normalità'

