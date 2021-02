'Tar boccia Mirandolexit? Onoreremo il voto del Consiglio'

Prematuro esprimere ora un giudizio articolato oltre che dettagliato rispetto a quanto sentenziato dal Tribunale Amministrativo Regionale in merito al recesso da parte del Comune di Mirandola dall’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord. Da parte nostra c’è la ferma volontà di valutare in modo attento la sentenza, ed agire di conseguenza, solamente dopo un’accurata ed approfondita analisi della stessa date le motivazioni poco convincenti. Resta il fatto che, il Consiglio comunale il giugno scorso si è espresso a maggioranza per il recesso dall’UCMAN per ragioni fin troppo note, ed ogni passo che andremo a compiere successivamente deve comunque tenere conto anche di quel voto. Proprio per questo, ci riserviamo fin da ora di valutare come passo successivo più probabile, quello di ricorrere al Consiglio di Stato, in quanto organo superiore al T.A.R.”Sono queste le parole del Sindaco di Mirandola Alberto Greco a commento della sentenza emessa ieri da parte del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, dopo il ricorso avanzato dagli otto Comuni dell’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord rispetto alla scelta votata in Consiglio comunale nel giugno 2020, del Comune di Mirandola di recedere dall’UCMAN.Una sentenza che soddisfa, per contro, Paolo Negro capogruppo di Liste civiche-Pd nel Consiglio dell’Unione Comuni Area Nord. “Il Tar ha annullato la delibera del Comune di Mirandola che sanciva il recesso dall’Unione dei Comuni dell’Area Nord senza rispettare i tempi previsti dalla normativa in vigore, senza un accordo con gli altri Comuni e senza ragioni oggettive evidenti. In sostanza, la sentenza del giudice amministrativo accoglie tutte le motivazioni che, come forze e amministratori del centrosinistra, avevamo ripetutamente illustrato contro un’uscita di Mirandola dall’Unione disordinata e in violazione delle regole. Si può uscire da un’Unione, ma nel rispetto delle esigenze di tutti gli enti e di tutta la popolazione coinvolta. Devono essere passati almeno cinque anni dall’ultimo trasferimento di una funzione (e Mirandola ha trasferito l’ultimo servizio solo un anno fa) e questo per garantire - lo dice chiaramente il Tar, ma lo abbiamo sempre sostenuto anche noi in questi mesi – “il regolare funzionamento dell’Unione nel tempo, consentendo alla stessa una programmazione pluriennale che non sia soggetta alle mutevoli e unilaterali decisioni dei Comuni che ne fanno parte”.Ma Negro sottolinea più del passaggio (alla base della sentenza), relativo al mancato rispetto dei 5 anni per uscire, parlando di difetto di istruttoria e motivazione. Significa che la Lega a Mirandola ha voluto andare avanti a testa bassa, a dispetto di tutti i pareri contrari, a cominciare da quelli del responsabile del servizio finanziario del Comune e del Collegio dei revisori, tirando in ballo inadempimenti degli altri Comuni che lo stesso Tar definisce “presunti”. Da qui Negro conclude con una preoccupazione sul bilancio: 'L’unica certezza è che il recesso da oltre 20 convenzioni comporterebbe effetti rilevanti immediati sul bilancio del Comune e sull’intero sistema dell’Unione dei Comuni, aggravati, aggiungiamo noi, dalla gravissima situazione sanitaria, sociale ed economica causata dalla pandemia”.