Temporale a Soliera, strade e case allagate. M5S: 'Fognature obsolete'

Allagamenti a Soliera dopo il temporale di questa sera. 'Sul territorio solierese sono caduti oltre 40 millimetri di pioggia in meno di un'ora, causando disagi alla circolazione stradale e allagamenti - afferma il sindaco Roberto Solomita -. E' in corso un intervento dei vigili del fuoco sulla situazione più grave, in via Primo Maggio tra le intersezioni con via Salieri e via Scarlatti e nella attigua zona industriale a ovest di quel tratto'.'Dopo il forte temporale delle scorse settimane che ha abbattuto diverse alberature nel nostro comune, alcune delle quali sopra alle autovetture in sosta, oggi sono bastati pochi minuti di pioggia intensa per allagare molte strade ed alcune abitazioni, ed è sorprendente che l'allagamento che vediamo sia in via Primo Maggio dove i lavori per la sostituzione dei sottoservizi sono terminati da poco e si sta procedendo a realizzarvi sopra la pista ciclopedonale - afferma il gruppo consigliare M5S di Soliera -. Chiediamo infatti se non sia il caso di sostituire le condotte fognarie obsolete prima di terminare l'opera ed aggravare i costi per la comunità'.