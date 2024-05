Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco (centrale di Modena, distaccamento di Vignola e volontari di Mirandola e Finale Emilia) per prosciugamenti vari in garage, scantinati e aree cortilive.invece è intervenuta la squadra di Sassuolo dove un fulmine ha colpito una cabina elettrica incendiandola, sul posto personale di Enel e i carabinieri.delle tegole di un tetto sono finite in strada, fortunatamente non coinvolgendo nessuno e scoperchiando la casa, sul posto una autopompa VF volontarie l'autoscala di Modena.Sempre da ieri notte, una autopompa e autobotte Vigili del Fuoco die un'autopompa del distaccamento dei volontari vigili del fuoco di Bondeno stanno intervenendo per un incendio di un cumulo di sorgo trinciato presso lo stabilimento Enel Green Power a Massa Finalese in via Ceresa. Il materiale si trova sotto una tettoia. l'intervento ha permesso di evitarne la propagazione e attualmente è in fase di smassamento.