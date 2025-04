'Tenenza carabinieri Castelfranco, la Lega non ci sta'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





In seguito agli attacchi dai vari articoli apparsi sui giornali recentemente, desideriamo esprimere la nostra ferma condanna alle persone che affermano, che noi non abbiamo aiutato per l’elevazione della Tenenza a Compagnia dei Carabinieri e chiarire la nostra posizione. Questi attacchi sono infondati, perché ricordiamo a tutti, che è stata la Lega la promotrice con una mozione in consiglio comunale (approvata poi all’unanimità) per verificare la possibilità di questa elevazione. Essa ha sempre lavorato e lavorerà sempre per la sicurezza dei cittadini sotto qualsiasi forma si presenti.

Troviamo ad oggi assurdo che a causa di risposte negative da parte dell’arma dei carabinieri che è una istituzione seria e apolitica, si punti il dito contro di noi e il centrodestra Castelfranchese accusandoci di avere remato contro, forse crediamo per nascondere la propria “inidoneità” e probabilmente la debacle, ci auguriamo di no, ma queste accuse minano anche il dialogo democratico e costruttivo che è fondamentale per il nostro paese.

Noi siamo sempre impegnati a lavorare per il bene della comunità e della propria sicurezza, la dimostrazione è che da anni la Lega incalza le varie amministrazioni che si sono succedute, affinchè si abbia il numero di unità di Polizia Locale previsto dalla Legge Regionale 24 del 2003 e non solo ultimamente, come qualcuno insinua, questo perché riteniamo sia necessario in quanto il sindaco, l’Amministrazione comunale e la forza di Polizia locale sono la prima avanguardia sul territorio dello Stato Italiano, per tale motivo deve essere in piena funzionalità. Ma non riusciamo a capire come mai in ben 22 anni ciò non sia ancora successo, sebbene i sindaci giurano nel loro insediamento il rispetto a prescindere delle regole e delle leggi, probabilmente questa non è di gradimento. Detto questo ricordiamo, che le critiche devono essere basate su fatti e non su insinuazioni o disinformazione. Invitiamo tutti a mantenere un dibattito civile e rispettoso, che possa portare a soluzioni reali e positive per i cittadini.Ribadiamo il nostro impegno a continuare a servire la nostra comunità con integrità e dedizione. Siamo aperti al dialogo e pronti a rispondere a qualsiasi preoccupazione in modo costruttivo, noi non siamo una forza politica del Bla bla siamo una forza politica che assieme al centrodestra castelfranchese lavora e propone soluzioni, quasi sempre inascoltate e bocciate, non ultima quella della dotazione del Taser agli agenti in forza alla Polizia Locale, tra l’altro prevista dal mille proroghe da poco approvato.