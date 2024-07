Tenenza GDF Mirandola elevata a Compagnia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Contestualmente, si è proceduto a un incremento della forza organica del Reparto di 7 unità, che sarà progressivamente ripianata nell’ambito delle future assegnazioni di personale, per l’assolvimento dei compiti di polizia finanziaria ed economica svolti dal Corpo, quale generale presidio e tutela dei bilanci pubblici nazionali e dell’Unione europea, nonché degli interessi dei mercati, dei consumatori e della collettività nel suo complesso' . Lo ha ufficializzato questa mattina il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena comunicando la disposizione, in vigore di oggi, del Comando Generale.

In una nota che ufficializza alcuni passaggi in ruoli operativi del comando provinciale.



'In occasione della “promozione” del Reparto, dopo tre anni, lascia l’incarico di Comandante il Ten. Amedeo Torresi, destinato al Reparto Tecnico-Logistico-Amministrativo Emilia Romagna quale Capo Sezione Infrastrutture, che viene sostituito dal Cap. Maria Chiara Campoli, proveniente dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia e con pregressa esperienza operativa in provincia di Verona.



Dopo quattro anni di permanenza a Modena, anche il Colonnello Angelo Ancona lascia il comando del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria per l’impiego presso il Comando Generale del Corpo a Roma. Al suo posto, subentra il Tenente Colonnello t.SPEF Francesco Mazza, assegnato a Modena al termine della frequenza del 51° Corso Superiore presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria di Roma – Lido di Ostia. In precedenza, il medesimo Ufficiale aveva ricoperto incarichi di comando presso il Comando Generale e Reparti operativi nelle Province di Lecce, Palermo e Salerno'