Tenevano in casa 3,5 chili di marijuana: arrestata coppia di nigeriani

Lo scorso sabato pomeriggio i carabinieri della Tenenza di Castelfranco hanno arrestato una 34enne donna nigeriana che insieme al marito nascondeva presso la propria abitazione di San Cesario sul Panaro, 3,5 chilogrammi marijuana più materiale per il confezionamento e spaccio nonché bilancia elettronica di precisione e 5.550 euro in contanti. Nonostante il marito si fosse allontanato dall’abitazione, l'uomo è stato rintracciato e arrestato nella serata di ieri. Entrambi si trovano ora in carcere: a differenza della donna, il marito, 39enne, è pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti.