Tentano furto e strattonano commessa: denunciati due marocchini

Ieri la polizia di Carpi ha denunciato un uomo ed una donna, entrambi di nazionalità marocchina, residenti nel carpigiano, per un tentativo di furto degenerato in rapina. La coppia, all’interno di un negozio di un noto centro commerciale, aveva rimosso i dispositivi antitaccheggio di diversi capi di abbigliamento, per un valore di circa 1800 euro, con l’intento di rubarli. Sorpresi da una commessa, i due si erano dati alla fuga abbandonando la merce.

